70-летняя пенсионерка наживалась на вокалистах, не прошедших на телеконкурс

70-летняя пенсионерка выманивала деньги у участников телевизионного конкурса на съемки клипов.

Женщина была задержана в городе Суворов Тульской области. По данным следствия, она звонила по телефону или писала в мессенджерах певцам и их продюсерам, которые не прошли в финал популярного российского телеконкурса. Она говорила, что работает в руководстве телеканала, и предлагала помочь с репетициями, песнями и клипами. За это она просила перевести ей на карту от 6 до 28 тысяч рублей.

Представлялась предприимчивая пенсионерка разными именами, причем по телефону – женскими, а в мессенджерах — мужскими. Полученные деньги женщина обналичивала в банкомате. Сколько ей удалось заработать, не сообщается.

Мошенническая схема была раскрыта в сотрудничестве полиции и службы безопасности медиахолдинга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, от действий мошенницы пострадали четыре музыканта из Москвы, Тюмени и Воронежа. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".