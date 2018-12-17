Тренер "Ливерпуля" Клопп победил все клубы АПЛ

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в рамках 17-го тура английской премьер-лиги добился уникального достижения. Будучи наставником "красных" он победил все команды лиги, с которыми играли его подопечные.

Накануне встречи с "МЮ" именно подопечные Жозе Моуринью оставались единственной командой, которую не побеждал Клопп. Теперь же "копилку" побежденных пополнили и "красные дьяволы". Всего с октября 2015 года, когда немецкий специалист приступил к работе в английском клубе, "Ливерпуль" обыграл всех 26 соперников по чемпионату Англии.

За время работы в стане ливерпульцев клуб одержал 98 побед в 179 поединках. На данный момент "красные" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 45 очков. Отрыв команды от "Манчестер Сити" составляет один балл.