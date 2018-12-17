Застройщик: площадка в Сколкове предназначена не только для Cirque du Soleil

В строительной компании Михаила Гуцериева, занимающейся строительством концертного зала в Сколкове, заявили, что группа работает со всеми коллективами на единых арендных условиях, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении группы, с Cirque du Soleil заключен договор аренды на 6 гастрольных недель в 2020 году. В строительной компании подчеркнули, что партнерские отношения могут быть заключены с любым потенциальным арендатором, включая и Большой цирк на проспекте Вернадского, который возглавляет Эдгард Запашный.

Строительство концертного зала, который будет вмещать 8,5 тысяч зрителей, завершится в 2020 году.

Ранее на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина Эдгард Запашный выступил против возведения постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в России.

По словам Запашного, "Гуцериев анонсировал уже, что в 2019 году в Сколкове будет открыта стационарная площадка канадского цирка".

Запашный утверждает, что появление такой площадки "негативно скажется, и не только на российском цирке, но и российском спорте в том числе".