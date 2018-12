Бокс. WBO учредила для своих чемпионов новый титул

В одном из крупнейших боксерских промоушенов – Всемирной боксерской организации, — появился новый чемпионский титул. Вместе с традиционным званием чемпиона WBO в ряде весовых категорий будет вручаться пояс WBO Global. Первым его обладателем стал немецкий боксер Себастьян Формелла, выступающий в категории второго полусреднего веса.

Формелла завоевал титул WBO Global, победив в чемпионском бою намибийца Бетуэля Ушону. Победу немцу присудили судьи, которые отдали ему преимущество над соперником из Намибии со счетом 119:109, 119:109, 117:111.

