Число жертв обрушения в Дзержинском выросло до трех

Жертвами обрушения крыши предприятия в подмосковном Дзержинском стали 3 человека, еще четырех пострадавших достали из-под завалов живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

ЧП произошло на улице Академика Жукова, где расположен завод железобетонных изделий. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров. На месте происшествия работают более 110 человек и 35 единиц техники.

"По предварительной версии, причиной стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ", — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что кровля производственного здания не выдержала тяжести снега.