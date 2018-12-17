17 декабря 201812:00
Число жертв обрушения в Дзержинском выросло до трех
Жертвами обрушения крыши предприятия в подмосковном Дзержинском стали 3 человека, еще четырех пострадавших достали из-под завалов живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
ЧП произошло на улице Академика Жукова, где расположен завод железобетонных изделий. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров. На месте происшествия работают более 110 человек и 35 единиц техники.
"По предварительной версии, причиной стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ", — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что кровля производственного здания не выдержала тяжести снега.
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