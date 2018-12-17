Журналистов попросили не приносить на пресс-конференцию Путина гигантские плакаты

Журналисты готовятся к традиционной Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая в этом году состоится 20 декабря.

Судя по предыдущим годам, на них некоторые представители СМИ, желая обратить на себя внимание главы государства, приносят большие и яркие плакаты.

В этом году организаторы пресс-конференции Путина обратились к журналистам с просьбой не приносить на это мероприятие размером более формата А3, поскольку это мешает работе фотографов и операторов.

Кроме того, тележурналистам настоятельно рекомендовано не использовать в зале, где проходит пресс-конференция, и в прилегающих помещениях радиомикрофоны и другие радиосистемы, так как они могут создать технические помехи другому оборудованию.

Вместо этого организаторы попросили представителей пользоваться только традиционными шнуровыми микрофонами, передает ТАСС со ссылкой на аккредитационное письмо из Департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента России.

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов (по московскому времени) 20 декабря в московском Центре международной торговли.

В этом году она побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов — 1702 представителя СМИ. Для иностранных журналистов будет организован синхронный перевод на английский, французский и немецкий языки.

Прямую трансляцию большой будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайте Вести.Ru.