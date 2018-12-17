Одноклассники проведут собственный новогодний эфир

Социальная сеть Одноклассники впервые проведет собственный новогодний эфир в ночь с 31 декабря на 1 января. Концепция шоу "Настоящий Новый год" дает возможность зрителям самим определить программу главной ночи года. Посмотреть шоу можно будет также на телеканале "МИР" (потенциальная аудитория телеканала – 155 миллионов человек). Увидеть его смогут не только зрители России, но и всего СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Выбрать артистов, праздничные декорации и отдельные сцены "Настоящего Нового года" помогут зрители. В ОК заранее были собраны пожелания пользователей, которые попросили, чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни. Также в новогоднем эфире выступят певица МакSим, группа "Моя Мишель", Елка, JukeBox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие.

Шоу "Настоящий Новый год" начнется 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Смотреть его можно будет в официальной группе соцсети "Все ОК" на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях ОК, в приложениях на iOS и Android, в приложении "ОК Видео".

Одновременно с эфиром в Одноклассниках телеверсию "Настоящего Нового года" увидят зрители телеканала "МИР". ОК впервые создадут собственное новогоднее шоу, которое станет частью эфирной сетки федерального телеканала.

Марина Краснова, директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live социальной сети Одноклассники: