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17 декабря 201812:47

Морозова заменит Кайшеву на этапе Кубка мира в Нове Место

biathlonrus.com

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав женской команды на третий этап Кубка мира по биатлону, который состоится с 20 по 23 декабря в чешском Нове Место. В команде произошли кадровые изменения.

Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России, в Чехии не выступит Ульяна Кайшева. Вместо нее в чешском этапе Кубка мира будет принимать участие Анастасия Морозова. Кроме нее, в команду включены Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова.

Ранее же Вести.Ru сообщали о том, что в состав мужской команды был возвращен Антон Бабиков. Он присоединится к Александру Логинову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву, Дмитрию Малышко и Александру Поварницыну.

Не попавшие в состав команд Ульяна Кайшева, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов выступят в Обертиллиахе на третьем этапе Кубка IBU.

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