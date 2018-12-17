Последний джип-фест: пилот внедорожника умер во время соревнований

В минувшее воскресенье, 16 декабря, в Казахстане, когда на берегу озера Сайран проводились традиционные соревнования подготовленных внедорожников. Во время очередного заезда скончался пилот автомобиля УАЗ. Дежурившая на месте происшествия бригада врачей не смогла ему помочь.

Умер постоянный участник и призер соревнований на бездорожье Азамат Абдугали. По предварительной версии, причиной его внезапной смерти стала легочная тромбоэмболия — в одном из крупных сосудов образовался тромб, оторвался, а затем закупорил легочную артерию.

Награждения по итогу первого дня соревнований организаторы отменили.