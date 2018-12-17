Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

26 декабря, в среду, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит сын легендарного французского шансонье Джулиан Дассен. Певец исполнит знаменитые песни Джо Дассена, а также композиции Ива Монтана.

В начале своего творческого пути у молодого Джулиана Дассена был выбор: стать актером или музыкантом. Артист посвятил свою жизнь французскому шансону – так же, как в свое время это сделал его отец. В 2010 году вместе с братом Джонатаном и режиссером Кристофом Барратье он создал музыкальный спектакль "Жил-был… Джо Дассен", основанный на песнях великого музыканта.

"Я сделаю все, чтобы его творчество продолжало жить и помогать людям сегодня", – сказал Джулиан в одном из своих интервью.

Et si tu n'existais pas, À toi, Aux Champs-Elysees, Salut и многие другие – все это композиции, которые знают, любят и поют во всем мире, даже не зная французского языка.

Еще одна звезда французского шансона, песни которой есть в репертуаре Дассена-младшего – Ив Монтан. "Месье Монтан" – так называется совместная пластинка Джулиана и молодой французской певицы Флоранс Кост, записанная в 2012 году к двадцатилетней годовщине смерти актера и музыканта. Это четырнадцать кавер-версий самых известных шлягеров легендарного шансонье.

"Джо Дассен и Ив Монтан имеют много общего. Их творчество – это отражение эпохи", – утверждает Джулиан.

Джулиан Дассен впервые выступил в Доме музыки в феврале 2018 года. Очевидное сходство с отцом не только внешне, но и манерой исполнения произвело сильное впечатление на российскую публику. Декабрьский концерт артиста в Светлановском зале ММДМ – не просто новая встреча, а настоящий новогодний подарок для тех, кто является поклонником французской эстрады.

Выступление Джулиана Дассена – 19:00, 26 декабря, Светлановский зал ММДМ.