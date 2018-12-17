Просто ждал такси: в Белогорске избили и ограбили мужчину в цветочном магазине. Видео

В Амурской области в половину третьего ночи избили и ограбили мужчину, ожидающего такси в цветочном магазине Белогорска. Преступники повздорили со своей жертвой, а затем и напали на нее.

Несколькими минутами ранее, мужчина зашел в круглосуточный цветочный магазин погреться в ожидании такси — в ту ночь на 15 декабря было холодно, под тридцать градусов мороза. Вслед за ним зашли двое, затеяли ссору, а затем и драку с применением бейсбольной биты, взятой напрокат у невозмутимой продавщицы, безучастно наблюдающей за расправой.

В результате потасовки, случившейся в ночь на 15 декабря, мужчине сломали руку и нос, нанесли множество ушибов. Помимо этого, он лишился часов и золотой цепочки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", однако преступники пока не задержаны.