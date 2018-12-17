Самая красивая и пушистая: в Подмосковье срубили 100-летнюю елку для Кремля
Идеал хвойной красоты найден: в Подмосковье срубили главную елку страны. 100-летняя красавица родом из Щелковского района. Она прошла серьезный отбор и победила десятки соперниц. Теперь новогоднее дерево отправляют в Кремль специальным автопоездом.
Широкие пышные ветви, почти 30 метров в высоту. Рабочих, которые карабкаются по стволу, издалека можно принять за белок — такие внушительные габариты у дерева. Эта ель по параметрам лесоводов идеальна — это как 90-60-90 в модельном мире.
- Проезжали 100 раз по этой дорожке, на 101-й раз я ее приметила. Она мне как-то бросилась глаза, солнышко посветило.
Наталья Гусева нашла это дерево еще в апреле. Кругом тысячи похожих, но лесничий методично отметает конкуренток. Прежде всего смотрит на ствол — он должен быть не меньше полуметра в диаметре. На стволе не должно быть проплешин, ветви пушистые. Важно, и чтобы дерево не болело.
- Если она будет пушистая и желтая, то для Кремля, конечно, не годится.
Жесткий конкурс красоты для елок длится целый год: сразу, как заканчиваются зимние праздники, начинаются поиски новой претендентки. У этой ели было 30 соперниц по всему Подмосковью. Помимо внешнего вида, одно из главных требований — возраст около 100 лет.
"После 100 лет елки начинают уже болеть и портиться, поэтому это самый такой возраст, когда ее надо спилить, и она еще живая", — объясняет Анатолий Качанов, заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управделами президента.
Провожать елку-победительницу приехали жители всех окрестных деревень. Новогодние гуляния для них начались уже сейчас.
- У нас елки самые лучшие. Мы горды тем, что наша елка будет на Соборной площади Кремля!
- Потом мы поедем на Красную площадь и навестим нашу елочку!
Кремлевскую елку выбирают еще со времен Николая I. Это настоящая традиция. На ветки накидывают последние крепления, к стволу подходит лесоруб. Всего полминуты — и дерево взмывает в воздух.
Самая сложная часть — это уложить елку на специальный погрузчик. Красавица хоть и стройная, но весит целых 4 тонны (как средний африканский слон), поэтому для ее поддержки требуется сразу два крана.
Дерево бережно укладывают на подставку, чтобы не упало ни одной лишней иголки. В таком положении ель пробудет до вторника. После чего ее специальным автопоездом отправят к стенам Кремля. Внутрь она попадет через ворота Спасской башни, которые, как известно, открывают только дважды — в День Победы и под Новый год.
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