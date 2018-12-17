ЧП в Дзержинском: трое погибших находились на крыше в момент ее обрушения. Видео

Рабочие, которые погибли в подмосковном Дзержинском, находились непосредственно на крыше в момент ее обрушения.

ЧП произошло на улице Академика Жукова на территории промзоны, где расположен завод железобетонных изделий. Как сообщила "России 24" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, в здании шли работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков крыша рухнула.

В результате обрушения трое рабочих погибли, 14 получили травмы. Шестеро были доставлены в больницу, остальным помощь оказали амбулаторно. Как сообщили ТАСС, в пресс-службе МЧС России, по предварительным данным, людей под завалами нет.

Площадь обрушения составила 170 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Кроме того, продолжается разбор завалов. Всего в работах задействованы 246 человек и 40 единиц техники.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц".