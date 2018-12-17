Месси продолжает обновлять голевые рекорды в составе "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу против валенсийского "Леванте" (5:0) забил три мяча. Этот хет-трик стал для аргентинца 43-м в карьере за каталонский клуб.

Впрочем, как сообщает Squawka, его достижение не является лучшим в испанской Примере. Первое место по количеству совершенных хет-триков принадлежит уже покинувшему Ла Лигу португальцу Криштиану Роналду. В составе мадридского "Реала" он забивал по 3 мяча в 44 матчах.

Ранее Вести.Ru уже сообщали, что Месси стал первым футболистом, которому удалось преодолеть рубеж в 50 забитых голов. Эту планку он покоряет в восьмой раз за время выступлений в "Барселоне".