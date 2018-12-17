В небе над Нижним Тагилом сняли "светящиеся столбы"

В соцсетях появились снимки разноцветных "световых столбов" в ночном небе над Нижним Тагилом. При этом пользователи, зафиксировавшие это явление, сообщали, что в момент, когда они были сделаны, на улице было не слишком морозно для этих мест – минус 15 градусов.

Эксперты объясняют это явление кристаллизацией в воздухе льда, резким похолоданием или внезапным поступлением влаги в атмосферу.

Как пояснил РИА Новости инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, когда происходит резкое изменение температуры, то из атмосферы начинает вымораживаться влага.

В этой ситуации шестигранные кристаллики льда начинают опускаться вниз – "идут, как листья осенью", поясняет специалист. Причем, они находятся горизонтально по отношению к земле, и в этот момент у них появляется такая интересная особенность: они начинают отражать свет фонарей, светильников и других ярких источников света снизу.

В таких условиях и возникает эффект разноцветных световых столбов, пояснил эксперт.