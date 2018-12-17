Глава РПЛ Прядкин: лимит в заявке появится в сезоне-2020-2021

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил журналистам, что вопрос лимита на легионеров в отечественном футболе продолжает оставаться одним из самых острых. По его словам переход на лимит в заявках команд состоится в сезоне-2020-2021.

"При этом клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке, — цитирует Прядкина издание "Спорт-экспресс". – Лига изначально была за вариант "10+15", все об этом осведомлены. В принципе такое мнение осталось и сейчас".

"Клубы за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Михаила Гершковича. На лимит в заявке должны перейти в сезоне-2020-2021. Но точный формат пока не определен", — признался глава РПЛ.

Говоря о критериях качества для легионеров, Прядкин признался, что по этому поводу идут жаркие споры: "ЦСКА вот разгромил "Реал". За армейцев играют качественные молодые иностранные игроки. Влашич, Бекао, Сигурдссон. Так почему бы таких не брать? Зачем ущемлять в правах ребят, которые могут раскрыться, на которых может появиться спрос?"

Президент Лили остается при своем мнении, что самый правильный подход к лимиту – "10+15" в заявке: "А каждый тренер уже пусть определяет самых достойных в каждом матче".