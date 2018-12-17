Сезонную миграцию сотен оленей в Венгрии сняли на видео

Венгерский фотограф запечатлел в на камеру своего коптера миграцию нескольких сотен местных оленей окрестностях городка Шаторхей — зрелище получилось настолько внушительным, что размещенное в интернете видео за пару дней набрало почти половину миллионов просмотров.

Для местных жителей передвижение оленей по полям, засеянным озимыми культурами, является привычным событием, происходящим ежегодно: с наступлением зимы животные перемещаются на десятки километров восточнее в поисках более удобных для жизни в холодное время мест обитания. К примеру, видео, снятое из салона автомобиля, с такой миграцией, тоже набравшее огромную популярность, публиковалось год назад.

Примечательно, что местные олени во время миграции не пересекают границы стран Европы, это явление было открыто чешским биологом Вавлом Шустром. Раньше государства были огорожены колючей проволокой, часто — под электрическим напряжением. И хотя ее сняли еще в 90-е годы прошлого века, животные по-прежнему опасаются подходить к этим местам.

Это объясняется осторожностью оленей и их консерватизмом: с первых дней они следуют за своими родителями и не меняют маршрут своей миграции без крайней нужды.