Опубликовано видео с места обрушения кровли в Дзержинском

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места обрушения кровли в производственном здании подмосковного Дзержинского.

После обрушения кровли в производственном помещении в г. Дзержинске возбуждено уголовное дело.



Следователи установили, что в здании проводились работы по утеплению крыши, которая под тяжестью людей и материалов обвалилась. Трое рабочих погибли. Четыре человека в больнице pic.twitter.com/oYhXaFSTXJ — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 декабря 2018 г.

Работники правоохранительных органов утверждают, что в момент аварии на крыше находились рабочие, утепляющие ее. Под весом людей, материалов и снега конструкция обвалилась.

В результате произошедшего обрушения умерли три человека. Еще четыре получили травмы и были госпитализированы.