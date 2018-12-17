Попробовать Италию на вкус: в посольстве устроили благотворительную ярмарку

В итальянском посольстве прошла традиционная рождественская ярмарка. Старинный особняк Берга на один день превратился в базар, где гости могли не только выбрать национальные деликатесы к новогоднему столу, но и сделать доброе дело.

Mamma Mia — это, пожалуй, самые точные слова, чтобы описать то, что происходит сегодня в итальянском посольстве в Москве. Огромное количество настоящих итальянских товаров: соусы, масло, сладости и, конечно, же паста — Италию можно попробовать на вкус.

Желающие выстроились в очереди. Самые длинные, что вполне понятно, тянутся к макаронным изделиям и сыру. Своими маленькими кулинарными хитростями итальянцы делятся с посетителями: пасту важно не переварить.

"Самое главное — это сколько надо готовить. Для нас 5-7 минут. И, конечно, соус. Я люблю самые простые: песто, томатный соус", — рассказывает Мариана Сили.

Все, что нужно для приготовления пасты, лежит на прилавках. Те же, кому не терпится, могли попробовать готовые блюда от шеф-повара посольства. Ну, а для модниц — аксессуары итальянских дизайнеров и украшения. И это далеко не все.

Но рождественский базар в старинном особняке Берга не просто гастрономический праздник — это благотворительная акция.

"Я пришла самая первая и купила огромное количество подарков. Помогайте детям и в праздники, и без праздников", — говорит актриса Дина Корзун.

Знаменитости среди гостей пришли поддержать добрую традицию. Все собранные деньги уже третий год подряд направляются в Центр Димы Рогачова.

"В первую очередь на базар стоит приходить, чтобы помочь детям. Нет ничего важнее этого! Ну, и люди, конечно, попадают в рождественскую атмосферу, тем более, что в этом году базар близко к Рождеству", — объясняет Паскуале Терраччано, чрезвычайный и полномочный посол Италии в России.

Крупнейший в России и Европе центр гематологии, онкологии и иммунологии. Здесь не только лечат детей со всей страны от рака и других заболеваний, но и разрабатывают новейшие методики диагностики и лечения. Одна из последних успешных программ — генная терапия, благодаря которой в этом году удалось спасти уже ни одного ребенка.

"Сегодня уже 16 детей. Это дети с острым лейкозом, которые в принципе считались паллиативными, они не ответили ни на какую терапию, они должны были ехать домой умирать. И вот 14 из них находятся в полной ремиссии молекулярной, они живы и здоровы", — рассказывает Галина Новичкова, директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Для этого проекта в прошлом году собрали 14 миллионов рублей. А деньги с этого рождественского базара пойдут на изучение проблем нарушения свертываемости крови у детей.