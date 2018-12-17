Беременная супруга принца Гарри возмутила королевскую семью голым плечом и черным лаком

Явно "трудной невесткой" в королевской семье Великобритании стала бывшая актриса – супруга принца Гарри Меган Маркл. Ранее сообщалось, что принцы Гарри и Уильям якобы не поделили Кенсингтонский дворец, и герцог и герцогиня Сассекские в начале 2019 года поселятся в загородной резиденции королевской семьи недалеко от Виндзорского замка, где и должен появиться их первенец.

Позже британская пресса сообщила о конфликте Меган Маркл с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. По некоторым сообщениям, королеве, которая не желает скандалов в семье, пришлось поговорить с невесткой "по душам".

Британская пресса много пишет и о том, что принц Гарри стал "подкаблучником": супруга якобы даже не отпустила его на охоту.

А несколько дней назад Меган шокировала своих новообретенных родственников королевских кровей появлением на вручение наград British Fashion Awards в слишком откровенном платье с оголенным плечом и с черным лаком на ногтях.

При этом она "черным маникюром" поглаживала свой округлившийся живот. Это не осталось не замеченным и обычными британцами, и королевской семьей.

И если у первых образ Меган вызвал, скорее, позитивные эмоции, то старшие представители королевской семьи были крайне недовольны таким демонстративным нарушением дресс-кода герцогиней Сассекской.

Как отмечает Daily Mail, особо "кричащим" образ Меган оказался в сравнении со снимком герцогини Корнуолльская Камиллы, которая – в розовом пальто — в эти же дни позировала с осликами перед концертом в поддержку благотворительной организации по защите животных.