Дед Мороз и Санта Клаус встретились на мосту между Россией и Эстонией

В понедельник на мосту "Дружба", который соединяет Россию и Эстонию состоялась встреча российского Деда Мороза и эстонского Санта-Клауса, после чего сказочные персонажи вручили подарки детям из Нарвы и отправились поздравлять ребят из Ивангорода, передает РИА Новости.

По сообщениям эстонских СМИ, возле елки на Петровской площади Дед Мороз и Санта-Клаус поприветствовали мэра Нарвы Тармо Таммисте, других представителей властей​​​. Затем сказочные герои направились в детские сады "Чиполлино" и "Сядемеке", чтобы вручить детям подарки. После этого они уехали поздравлять детей в Ивангород.