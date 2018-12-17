Россияне тратят на еду треть расходов, украинцы - половину

Эксперты подсчитали, что россияне тратят на продукты питания 31,2% от общего числа своих расходов. Своеобразный рейтинг по странам составило агентство "РИА Рейтинг", основываясь на данных национальных статистических служб, Росстата, а также МВФ.

Верхнюю строчку рейтинг занял Люксембург — расходы его жителей на питание составляют всего 8,7%. Россия оказалась в рейтинге на 31-м месте по соседству с Черногорией и Литвой.

В Казахстане и Молдавии на продукты питания приходится более 40% расходов. А замыкает рейтинг Украина — ее жители "проедают" 50,9% всех своих расходов, сообщает РИА Новости.

Между тем, по данным исследования компании "Ромир", россияне стали меньше экономить на еде и больше на одежде и развлечениях.

"Число тех, кто перераспределяет расходы в пользу еды и покупок первой необходимости, за четыре года сократилось на 7% — с 32% до 25%. При этом за тот же период выросло количество респондентов, которые экономят на одежде и отдыхе — с 17% до 25%", — указывается в документе.