Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) на внеочередном заседании снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Он подчеркнул, что оба клирика уволены от руководства епархиями и запрещены в священнослужении.

Климент также отметил, что Синод не придал никакого значения собору, поскольку в нем приняли участие представители двух неканонических, раскольнических структур — Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Отмечается, что, как и прежде, на Украине есть только одна каноническая церковь — УПЦ, что признают все поместные православные церкви.

15 декабря 2018 года в киевском храме Святой Софии под руководством Константинопольского патриархата и при активном участии президента Украины Петра Порошенко состоялся так называемый объединительный собор, на котором руководитель государства сообщил о создании в стране православной церкви Украины.

Новую церковную структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

УПЦ Московского патриархата отвергла приглашение Константинополя об участии в заседании, заявив о нелегитимности как собора, так и созданной им структуры. В итоге на учредительном съезде присутствовали только представители неканонических церквей, за исключением двух эпископов УПЦ, которые были исключены из рядов канонической Украинской православной церкви за участие в расколе.