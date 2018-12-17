17 декабря 201814:59
Хавбек ЦСКА Ахметов назван лучшим молодым футболистом года
В отечественном футболе продолжают чествовать лауреатов уходящего сезона. Детская футбольная лига, учредившая национальную премию "Первая пятерка", назвала имя лучшего молодого игрока года. Им стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
"Я очень счастлив получить награду, — цитирует Ахметова РИА Новости. – Рад, что удается реализовываться и прогрессировать. Спасибо тренерскому штабу и всему ЦСКА за возможность и за шанс, что они мне дали. Спасибо всем за поддержку. Хочется и дальше развиваться и получать награды, но командные награды и командная игра стоит на первом месте. Впереди предстоит большая работа".
Ильзат Ахметов — лауреат премии «Первая пятёрка» pic.twitter.com/1HngE3olsR— Сборная России (@TeamRussia) 17 декабря 2018 г.
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