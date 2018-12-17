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17 декабря 201815:28

Лига Европы. "Зенит" и "Краснодар" узнали первых соперников в плей-офф

Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Санкт-петербургский клуб сыграет с турецким "Фенербахче", в то время как краснодарским "быкам" в соперники достался леверкузенский "Байер".

В остальных парах первого раунда плей-офф встретятся: "Виктория Пльзень"(Чехия) – "Динамо" (Хорватия), "Брюгге" (Бельгия) – "Зальцбург" (Австрия), "Рапид" (Австрия) – "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия) – "Генк" (Бельгия), "Цюрих" (Швейцария) – "Наполи" (Италия), "Мальме" (Швеция) – "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина) – "Айнтрахт" (Германия), "Селтик" (Шотландия) – "Валенсия" (Испания), "Ренн" (Франция) – "Бетис" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) – "Динамо" (Украина), "Лацио" (Италия) – "Севилья" (Испания), "Спортинг" (Португалия) – "Вильярреал" (Испания), БАТЭ (Белоруссия) – "Арсенал" (Англия), "Галатасарай" (Турция) – "Бенфика" (Португалия).

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 14 февраля, а ответные – 21 февраля. Финал турнира намечен на 29 мая и пройдет в Баку на Олимпийском стадионе. Арена вмещает 69 870 зрителей.

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