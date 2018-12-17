Секретарша Зоя из "Тайн следствия" приоткрыла собственные тайны

18 лет телезрители наблюдали за зигзагами судьбы рыжей секретарши Зои из сериала "Тайны следствия" — как она вышла замуж за журналиста Антона, а потом переживала тяжелый развод.

Сама же актриса Юлия Яковлева вспоминает, как она разревелась из-за того, что шесть часов до нее не доходила очередь на кастинг, актеров для этого сериала. Но в итоге зареванная 35-летняя актриса и понравилась продюсерам.

Причем, лично кастинг-директор телесериала Инна Шлионская на роль Зои хотела именно Яковлеву.

"Юля очень одаренный человек, очень органичный", — говорит Шлионская в программе "Судьбы человека".

При этом от актера, который сыграл мужа Зои в "Тайнах следствия", актриса не ожидала ничего хорошего. Она мечтала, чтобы у ее Зои мужем был спасатель или пожарный, а не журналист.

Актриса вспоминает, что поначалу в сериале ей выписывали диалоги, она чувствовала, что заметна в картине. "Интересовались моим мнением. Это была полноценная роль", — говорит Яковлева.

А потом, когда поменялись сценаристы, операторы и режиссеры, секретаршу Зою "стали держать просто как талисман", говорит Юлия, объясняя, почему ее фамилии нет в титрах "Тайн следствия-18".

Как у героини из "Тайн следствия", так и у самой актрисы в реальной жизни пути с любимым мужчиной разошлись.

Константин Анисимов, с которым возникли чувства еще в ЛГИТМиКе, стал отцом ее сына.

Однако официально они пожениться не смогли. Сначала — из-за пресловутого квартирного вопроса, а затем — из-за чрезмерного увлечения Константина женским полом.

В 1990-х Юле, у которой тяжело болела мама, а у отца начались сложности на работе, пришлось уйти из театра и одной растить ребенка, зарабатывая тем, что подворачивалось.

Она расписывала матрешек и солдатиков, шила куклы, работала зазывалой на выставку восковых фигур.

Сейчас, когда в "Тайнах следствия" актриса осталась лишь "талисманом", она вновь пробует себя в другой профессии. Кем Яковлева хотела стать в детстве и почему этого не получилось?

Как она вспоминает съемки "Тайн следствия", которые шли параллельно с ее жизнью в реале в течение многих лет?

Почему была вынуждена уйти из театра и как ценный бриллиант берегла от посторонних глаз своего сына? Какие тайны скрывает сама Юлия, и как знаменитый сериал изменил ее судьбу?

Об этом Яковлева рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".