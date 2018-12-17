Шуфрич: никакого президентства Порошенко не светит

"Пусть Порошенко угомонится. Никакого президентства ему не светит". Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич, комментируя сегодняшнюю ситуацию в стране.

"Порошенко переживает, что ему даже бежать будет некуда после 31 марта, потому что во второй тур он не попадет. Я надеюсь, что во втором туре сразится представитель оппозиционной платформы Юрий Бойко и тот, кого выберет ему в оппоненты украинский народ. Но это точно будет не Порошенко", — считает Шуфрич.

Депутат полагает, что украинский народ не ждет от нынешнего президента решения наболевших вопросов. Люди сегодня переживают за восстановление мира на Украине, а также улучшение экономической ситуации. Шуфрич пояснил: "За последнее время в Украине жизнь стала в шесть раз дороже. Только тарифы увеличились от семи до восемнадцати раз. Цена на газ поднялась в четырнадцать раз. И это все – жизнь по-новому". Кроме того, украинцев волнует тотальная коррупция в стране. Сегодня Украина занимает первое место по уровню коррупции в Европе.



Парламентарий пояснил, почему Порошенко не заинтересован в мире: "Если наступит мир, люди зададут ему вопросы: зачем он отдал приказ воевать 30 июня 2014 года, почему сегодня на войне мародерствуют? И, безусловно, если будет мир, то не на что будет списывать все те проблемы, то воровство и коррупцию, которые имеют место в Украине".

Нестор Шуфрич подчеркнул, что в Донбассе никогда не проголосуют за Порошенко:

"Поэтому власть сделает все, чтобы наши люди не имели возможность проголосовать 31 марта. Этой власти мир не нужен. Но мир нужен украинскому народу. И мы будем делать все, чтобы эта власть ушла, а значит была надежда на мир!"

Депутат напомнил про событие, которое произошло 14 декабря, когда митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита обманным путем привезли в Киев и предложили встретиться с руководством Службы безопасности Украины: "Митрополита нам удалось вырвать из рук СБУ. Мы установили офицеров, которые его сопровождали. Пока мы обратились в СБУ с запросами, параллельно будем обращаться в Генеральную прокуратуру, на каком основании преследовался этот уважаемый иерарх Украинской православной церкви. После получения окончательного документа, я думаю, наступит пробуждение. Какая-никакая, но патриархия была до субботы в Украине. Каноничность ее подвергалась сомнению, но патриархат был. Мы его не признавали, но его признавала часть Украины. Так и этого уже лишили украинцев".