Жизнь в движении: посетители катка на Красной площади собрали средства для детей-инвалидов
Сотни посетителей катка на Красной площади стали участниками благотворительной акции — все деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на строительство Детского центра протезирования в Подмосковье.
Девятилетняя Оксана Домрачева готовится встать на лед. С новым протезом нет практически никаких ограничений. Оксана занимается скоростным плаванием, любит гимнастику и о протезах знает, кажется, все.
- Я протезом могу держать практически все, что угодно. Такой протез собирается около 5 месяцев и дольше. Каждый год нужно менять протез, потому что размер руки больше становится, и протез должен расти, расти, расти.
Стать волшебником, который поможет таким ребятам жить полноценной жизнью, 16 декабря мог каждый, просто купив билет на каток на Красной площади.
"Каждый по крупиночке вносит свой вклад, поэтому сегодня все волшебники. Все деньги с катка, с продажи билетов, пойдут на создание Детского центра протезирования "Хочу ходить". Для нас это очень важно, потому что одним нам это сделать трудно. Нам очень радостно, что откликаются люди, приходят семьями", — говорит Наталья Шагинян-Нидэм, учредитель фонда "Жизнь в движении".
Фонд "Жизнь в движении" был создан пять лет назад, помог десяткам детей, но тех, кто нуждается в поддержке — тысячи. Именно поэтому решили к весне открыть свой центр протезирования, где больше детей смогут пройти курс лечения, получить протезы и встать на ноги.
"Бывает, дети рождаются так, что у них нет возможности ни ходить, ни даже делать что-то руками. Но это не означает, что мы должны — мы, я говорю про наше общество, которое всегда отличалось душой и сердцем — оставить в беде таких ребят. У них есть все возможности в нашей стране реализоваться и достичь каких-то своих мечтаний", — считает Евгений Миронов, народный артист России, учредитель фонда "Жизнь в движении".
Детские протезы стоят очень дорого, их нужно постоянно менять по мере роста. Без материальной поддержки тут справиться сложно.
"Это должны быть очень хорошие протезы, на уровне последних достижений. И, конечно, это очень затратная статья. Мы стараемся помочь деткам не только из семей полных, а еще и детям-сиротам, которые остались без попечения родителей", — объясняет Мария Соколова, директор благотворительного фонда "Жизнь в движении".
Фонд делает все, чтобы его подопечные научились жить без границ. Паше Трофимову ампутировали руки в пятилетнем возрасте, но для него это не преграда. Он занимается горными лыжами и сноубордом, уже покорял горные вершины, а сейчас готовится к нью-йоркскому марафону и восхождению на Эльбрус.
"Фонд "Жизнь в движении" он показывает, что истина — это жизнь в движении. Если ты сядешь, ты ничего не добьешься", — уверен Павел Трофимов.
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