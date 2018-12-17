Обрушение крыши в Дзержинском: руководство компании не предупредило о серьезной перестройке здания

Строители не предупредили Главгосстройнадзор Московской области, что собираются ремонтировать крышу рухнувшего здания в Дзержинском. В ведомстве уточнили, что собственник строения может и не ставить в известность государственные службы, если работы не затрагивают проектных параметров, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора.

Известно, что сейчас следователи допрашивают сотрудников и руководство компании, которая ремонтировала крышу. Кроме того, правоохранительные органы изъяли документы и видеозаписи с камер наблюдения.

Напомним, сегодня в подмосковном городе Дзержинский обрушилась крыша одного из зданий местного железобетонного завода. В этот момент там шли ремонтные работы. Всего пострадали 15 человек: трое погибли, шестеро госпитализированы. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".