"Спартак" подписал бразильца Лукаса
Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом бразильского клуба "Флуминенсе" Айртона Лукаса. 21-летний защитник оформил долгосрочный контракт с десятикратным чемпионом России. Сумма трансфера не сообщается.
Лукас выступает преимущественно на левом фланге обороны, обладает высокой скоростью и любит подключаться к атакам. К своей новой команде он присоединится в январе на первом подготовительном сборе, сообщает официальный сайт "красно-белых".
⚡️⚡️⚡️💣 Добро пожаловать, Айртон Лукас! @fcsm_official и @FluminenseFC согласовали условия перехода в наш клуб защитника Айртона Лукаса. 21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 декабря 2018 г.
Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq#Спартак #АйртонЛукас #Spartak pic.twitter.com/FYjF4rJMcp
За "Флуминенсе" выступал с 2015 года, однако дважды отдавался в аренду. Минувший сезон он провел уже полноценный сезон за "Флу", за который сыграл в 28 матчах чемпионата Бразилии. Также он сыграл 3 матча за молодежную сборную Бразилии.
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