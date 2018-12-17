"Спартак" подписал бразильца Лукаса

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом бразильского клуба "Флуминенсе" Айртона Лукаса. 21-летний защитник оформил долгосрочный контракт с десятикратным чемпионом России. Сумма трансфера не сообщается.

Лукас выступает преимущественно на левом фланге обороны, обладает высокой скоростью и любит подключаться к атакам. К своей новой команде он присоединится в январе на первом подготовительном сборе, сообщает официальный сайт "красно-белых".

За "Флуминенсе" выступал с 2015 года, однако дважды отдавался в аренду. Минувший сезон он провел уже полноценный сезон за "Флу", за который сыграл в 28 матчах чемпионата Бразилии. Также он сыграл 3 матча за молодежную сборную Бразилии.