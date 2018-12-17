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17 декабря 201816:30 Марина Булыга

Живые картины, балет на льду и даже керлинг: "Путешествие в Рождество" не даст заскучать

Тысячи москвичей и гостей столицы посетили площадки "Путешествия в Рождество" в первые дни работы. Фестиваль растянулся от центра до самых отдаленных районов города. Везде гостей ждут праздничные представления и настоящие зимние развлечения.

Весь город стал единой декорацией к новогодним праздникам: все искрится и сверкает, манит пряными ароматами с ярмарок и предлагает поскорее унестись в "Путешествие в Рождество".

- Впечатления очень яркие! Много людей, приятная новогодняя атмосфера. Мы в принципе сюда ехали за новогодним настроением, и мы его получили.

Транспорт для путешествия можно выбрать самый разнообразный: сани, тюбинги, коньки. На несколько минут стоит и остановиться — на театральном льду олимпийские чемпионы. "Щелкунчик", "Золушка", "Лебединое озеро" — балетная классика на Красной площади и в Новопушкинском сквере.

На Тверской площади всех собрали "Удивительные елки" — проект благотворительного фонда "Я есть", который помогает детям с особенностями развития. Вместе читают стихи, поют песни, делают новогодние игрушки, помогают друг другу, делятся красками, блестками и хорошим настроением.

"Все открыто, дружелюбно, свободно и нет никаких предрассудков, которые разделяют особенных детей от обычных", — говорит актер Егор Бероев, основатель благотворительного фонда "Я есть!".

"У нас основной слоган "Мы учимся жить вместе, и у нас получается". И это такая мини-модель общества, когда действительно все у всех получается", — объясняет актриса Ксения Алферова, основательница благотворительного фонда "Я есть!"

Удивительное преображение и на Новом Арбате: вдоль улицы растянулись поля для керлинга. Приобщиться к этому непривычному виду спорта может каждый, но желающих за первые дни было столько, что теперь тренеры советуют записываться заранее, чтобы не ждать на морозе. Впрочем, замерзнуть не дадут. Сотни гастрономических точек согреют горячим шоколадом, сбитнем или чаем.

Тысячи звезд ночной Москвы в любую погоду. Огни гирлянд дотянулись и до спальных районов: Черемушки, Коньково, Царицыно — везде в праздник ведут светодинамические тоннели и мерцающие арки.

"Путешествие в рождество" в столице уже пятый год. Казалось бы, москвичей уже ничем не удивить, но организаторы не оставляют нам шансов не замирать в изумлении на каждом шагу. Рука так и тянется за телефоном поскорее запечатлеть эту красоту.

На фасаде "Манежа" живые картины, на главных площадях — театральные сцены. "Путешествие в Рождество" становится самым любимым праздником москвичей и туристов. В прошлом году фестиваль посетило больше 14 миллионов человек, в этом ждут больше гостей.

Текст: "Вести-Москва"

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