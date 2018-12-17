Сергей Семак: "Зенит" сыграет с серьезным соперником в 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой клубу с берегов Невы в соперники достался турецкий "Ферербахче".

"Нам достался по-настоящему серьёзный соперник. Текущее турнирное положение "Фенербахче " в чемпионате может ввести в заблуждение, но если посмотреть на состав, то станет ясно, что там собраны серьёзные футболисты, — сказал Семак, которого цитирует Спорт24.Ru. — Жребий мог быть хуже, мог быть лучше. Всегда лучше играть первый матч на выезде, чтобы во втором иметь возможность поправить результат. К тому же, мы можем сыграть по результату первой встречи."

Напомним, что "Ферербахче" является вице-чемпионом Турции, однако на данный момент в национальном первенстве подопечные Эрсуна Янала занимают предпоследнее, 17-е место. В плей-офф Лиги Европы клуб пробился со второго места группы "D", пропустив вперёд загребское "Динамо".

"Зенит " проведет первый матч против "Фенера" 12-го февраля, а ответный — 21-го.