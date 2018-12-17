Ехал 60 или 110 км/ч: автомобиль вылетел с дороги и едва не упал в реку. Видео

В Нижегородской области перед мостом через реку Сатис занесло автомобиль — авария произошла в минувшие выходные в городе Саров.

Потерявшая управление машина, взрывая снег, пролетела над тротуаром и укатилась по обрыву вниз, остановившись в паре метров от воды. В результате аварии никто, включая водителя, не пострадал.

Автомобиль был вытащен несколько часов спустя при помощи пожарной машины. Его починка обойдется владельцу в круглую сумму.

Видео с моментом аварии, а также с ее последствиями, собрало множество комментариев в сетевых сообществах, посвященных Сарову. Их дотошные пользователи, предполагая 40-метровое расстояние между столбами, подсчитали, что водитель Audi, вылетевшей с дороги, ехал со скоростью 100-110 километров в час.

Домыслы эти опроверг сам виновник аварии, оказавшийся студентом. Он безаппеляционно заявил, что его скорость была 60-70 километров в час. Другие гипотезы пользователей о том, что причиной ДТП могли стать старые покрышки или отказ в работе системы стабилизации, водитель отверг, рассказав, что электроника сбоев не давала, а колеса были куплены меньше года назад.

Свои предположения о причине аварии водитель так и не назвал.