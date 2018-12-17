Катя Гусева назвала беременность от Филиппа Киркорова невозможной

Поклонников Филиппа Киркорова обескуражило заявление 52-летней москвички Светланы Сафиевой. Недавно она публично объявила о том, что ждет от артиста тройню и требует от него 200 тысяч долларов на роды.

При этом сама Светлана, у которой есть уже взрослые дети, а ее состоятельный муж недавно погиб, владеет элитной квартирой в центре Москвы и в материальном плане явно не нуждается.

Сейчас стало известно, что дети Светланы пытаются срочно продать эту недвижимость, а эксперты говорят, что у Сафиевой один из самых редких диагнозов в мире – лжебеременность.

Сама она, однако, верит в то, что ждет детей от короля российской эстрады.

А вот подруга Киркорова диджей Катя Гусева говорит, что помнит Светлану – она часто видела ее в первом ряду на концертах певца, однако в беременность от Киркорова не верит.

"Мы прекрасно понимаем, что она не беременна от Филиппа. Это просто невозможно", — говорит Гусева.

В студию программы "Прямой эфир" пришла племянница Светланы Оксана Хоменок. Она рассказала, что после смерти мужа Сафиевой у тети практически сразу начала проявляться мания преследования, и она даже не притрагивалась к еде, пока ее не попробуют другие.

Оксана говорит, что сначала поверила рассказу Светланы но теперь она и другие близкие обеспокоены ее душевным состоянием, а также внезапно и спешно начавшимся процессом продажи квартиры в центре столицы.

Действительно ли родственники хотят продать элитную недвижимость и лишить Сафиеву дееспособности, оставив без денег и жилья? Что говорит приемная дочь Светланы и как вспоминает скончавшегося приемного отца? Как реагирует на эту ситуацию родной сын Сафиевой и может ли она все-таки быть действительно беременной от Филиппа Киркорова?

Продолжение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".