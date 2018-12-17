Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в "Гэлакси"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович объявил о том, что продолжит свою карьеру в "Лос-Аджелес Гэлакси". Ранее ходили слухи о том, что Ибра вернется в Европу. Наибольший интерес к нему проявлял "Милан", желавший его арендовать.

"Я с вами еще не закончил", — написал Ибрагимович в своем личном аккаунте в Twitter.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 декабря 2018 г.

Напомним, что Вести.Ru сообщали о том, что против перехода шведа в европейский клуб неожиданно выступила его семья, члены которой заявили о желании остаться в Калифорнии.