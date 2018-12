Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в "Гэлакси"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович объявил о том, что продолжит свою карьеру в "Лос-Аджелес Гэлакси". Ранее ходили слухи о том, что Ибра вернется в Европу. Наибольший интерес к нему проявлял "Милан", желавший его арендовать.

"Я с вами еще не закончил", — написал Ибрагимович в своем личном аккаунте в Twitter.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16