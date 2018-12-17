Глушаков против супруги: футболист находится на допросе в полиции

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков вызван в полицию для дачи показаний. На данный момент полузащитник "красно-белых" общается со следователем после того, как угрожал своей жене Дарье расправой. Об этом сообщает Mash.

Ранее супруга футболиста подала заявление в полицию после того, как Денис начал ей угрожать. Глушаков принялся пугать жену для того, чтобы та отказалась от своих исков по разделу имущества и взыскания с него алиментов.

Также ранее Дарья подала на развод, мотивировав свой поступок изменами мужа.