Песков: поддержка российского цирка продолжится, но тепличных условий не будет

Государство и дальше будет поддерживать российские цирки, однако тепличных условий для них никто создавать не будет, как и ограничивать гастроли иностранных трупп по стране, заявил Дмитрий Песков. Более того, Кремль не собирается указывать кому и куда инвестировать, это не его прерогатива, добавил пресс-секретарь президента.

Спор Большого цирка с компанией "Сафмар" Дмитрий Песков комментировать не стал, пишет агентство ТАСС. Упомянул только, что администрация президента не может вмешиваться в "обмен репликами".

Напомним, 15 ноября глава Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный заявил, что появление в Сколково постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil может нанести вред не только российским циркам, но и спорту.

Компания "Сафмар", которая строит концертный зал, ответила, что арена предназначена не только для канадского цирка: он арендует всего 6 недель в 2020 году. В остальное время площадка свободна и ей может пользоваться кто угодно, даже Большой цирк Эдгара Запашного.