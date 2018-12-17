"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

Легендарный сериал "Тайны следствия" продолжается: на телеканале "Россия 1" стартует уже 18-й сезон детективной саги. На этот раз следователю Марии Швецовой предстоит разобраться в преступлениях, которые отличаются и по мотивам, и по масштабу, а также сделать важный выбор, от которого зависит ее судьба.

У самого долгоиграющего сериала и самой обаятельной следовательницы на отечественном телевидении Марии Сергеевны Швецовой совершеннолетие: "Тайнам следствия" 18 лет, а в эфире канала "Россия 1" начало 18-го сезона сериала.

"То, что мы показываем, это близко, люди об этом слышали, люди где-то это видели. Так что все на реальных событиях, мы не выдумываем. У нас не Шерлок Холмс, не фантастика, у нас все, как в жизни простого полицейского", — говорит заслуженная артистка России Анна Ковальчук.

В новых сериях Марии Сергеевне предстоит разобраться в опасных и запутанных преступлениях: семейное отравление, ритуальные убийства, устранение конкурента, криминальный бизнес, сведение счетов. И любое, даже самое сложное преступление, она раскроет всего за 2 серии.

"На самом деле, каждая история экстраординарная, потому что преступники не дремлют, благодаря технологиям появляются новые способы совершать преступления. Я надеюсь, мы не так ярко их показываем, чтобы это была как инструкция к действию, мы пытаемся как-то со стороны немного взглянуть. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые удивят и зрителей, и меня удивили", — рассказывает заслуженная артистка России Анна Ковальчук

Ей везет с коллегами, но не с личной жизнью. Одиночество — удел сильных женщин, но так хочется верить, что это не про нее! В новом сезоне Мария Сергеевна поменяла цвет своего настроения, теперь она эффектная блондинка. Что ждет любимую героиню — новый роман или новая драма?

"Будет что-то совсем новое в конце сезона. Не могу сказать, хорошее или плохое — зритель увидит. Но, во всяком случае, будет серьезная перемена, так что нашу Марию Сергеевну покидает из стороны в сторону", — интригует заслуженная артистка России Анна Ковальчук.

Посмотреть премьерные серии можно уже вечером 17 декабря.