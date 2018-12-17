Популярного видеоблогера задержали за провокационные съемки

Во время съемок очередного провокационного ролика полицейские задержали популярного в Сети видеоблогера и пранкера Михаила Литвина.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это произошло после обращения сотрудника одного из столичных агентств недвижимости.

Он увидел, как на парковку на Кутузовском проспекте подъехали и Ford Focus и BMW, в багажнике которого лежала девушка с пятнами красного цвета на ее одежде .

Мужчина только собрался вызывать полицию, как водитель BMW закрыл багажник, и обе иномарки уехали.

Вскоре в Театральном проезде эти машины были задержаны. В них находились 19-летний Литвин, еще двое молодых людей и девушка, которую видели ранее в багажнике BMW.

Их доставили в отдел полиции, где Литвин пояснил, что он – видеоблогер, который снимает пранки — уличные розыгрыши, фиксируя на происходящее реакцию прохожих.

Когда полицейские проверили YouTube-канал Литвина, то обнаружили и другие ролики провокационного характера.

Так, на одном из них Литвин пытался въехать в подземный гараж торгового центра на автомобиле, в багажнике которого лежал связанный человек с "кровоподтеками" на лице.

При этом, отметил источник в правоохранительных органах, Литвин, находившийся в общественном месте, "грубо выражался нецензурной бранью".

Тем самым, отметил источник, он оскорблял своими действиями окружающих граждан, создавал предпосылки к возникновению паники среди посетителей торгового центра, и, как следствие, к грубому нарушению общественного порядка.

Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о привлечении Михаила Литвина к административной ответственности.