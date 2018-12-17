На северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

Конфликт между двумя мужчинами в Москве на улице Академика Королева у дома 9, корпус 1 вылился в стрельбу. В результате один из мужчин у почты выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.

С места происшествия стрелок скрылся на автомобиле Mercedes, сообщает РИА Новости. В Москве введен план "Перехват" для задержания стрелка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О пострадавшем известно, что от госпитализации после обстрела он отказался.