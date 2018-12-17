Тренер "Краснодара" Мусаев: в матче с "Байером" хотим сделать шаг вперед

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал оценку немецкому "Байеру", который стал соперником "быков" по 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Специалист отметил, что был готов к непростому жребию.

"Байер" – клуб с амбициями и традициями. Пока непонятно, какой стиль исповедуют в клубе, — признается Мусаев в разговоре со "Спорт-экспрессом". – Мы были готовы к тому, что нам достанется сложный соперник: будь то гранд или те, кто проводит отличный сезон – к примеру, "Зальцбург" или загребское "Динамо". Для совершения шага вперед на данной стадии турнира нам нужно хорошо отдохнуть, а позже станем усиленно готовиться".

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Байером" состоится 14 февраля 2019 года на домашней арене "быков". Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.