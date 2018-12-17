Основная причина обрушения в Дзержинском - работы на крыше

Первоначальная версия о том, что кровля завода в подмосковном Дзержинском рухнула под тяжестью снега, не подтвердилась. По последним данным, конструкции обвалились из-за нарушения техники безопасности во время ремонта. Трое рабочих, которые находились в этот момент на крыше, погибли, несколько человек попали в больницу.

Они беспечно переговариваются друг с другом, даже не подозревая, что через мгновение на них обрушатся бетонные балки. Под завалами оказались 12 человек. Одни работали в ангаре, собирали кондиционеры, другие на крыше ремонтировали кровлю. Махмуд в момент обрушения был наверху.

- Под моей ногой все обрушилось.

На голову Романа рухнули 170 квадратных метров железобетонных конструкций. Он чудом остался жив.

- Я услышал звук и увидел, как падает потолок. Потом теснота. Потом уже увидел окошко и через него вылез.

- Спасибо спасателям, что достали из-под завалов.

Три человека под завалами погибли, шестерых доставили в Дзержинскую городскую больницу.

"Состояние средней тяжести, прогноз у всех у них благоприятный, однако один пациент находится в реанимационном отделении – у него тоже прогноз благоприятный", — рассказал Роман Скопп, заместитель главного врача Дзержинской городской больницы

После осмотра самого тяжелого пострадавшего на вертолете санавиации перевезли в Москву. Место ЧП несколько часов обследовали кинологи, чтобы убедиться, что под завалами никого нет. Основная причина обрушения — работы на крыше.

"Предварительная версия — проводили строительно-монтажные работы непосредственно на кровле. Поэтому после разбора завалов будет использовано специальное устройство "Струна" для определения возможностей дальнейшей эксплуатации сооружения", — объяснил Сергей Полетыкин, начальник главного управления МЧС России по Московской области.

По словам рабочих, они сомневались, выдержит ли крыша дополнительный вес песка, бетона и утеплителя. Надежность конструкций якобы даже проверяла специальная комиссия.

"По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас следователи устанавливают, как проводились работы на крыше, и кто следил за безопасностью рабочих.