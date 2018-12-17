17 декабря 201818:29
Китаец понюхал свои носки и попал в реанимацию
Привычка нюхать свои грязные носки довела китайца по фамилии Пэн из провинции Фуцзянь до больницы. Мужчина пожаловался медикам на кашель и боль в груди.
Когда назначенное ему лечение не помогло, врачи решили сделать рентген. Он показал, что легкие пациента поражены грибком, сообщает "Мир 24" со ссылкой на китайские СМИ.
Медики считают, что иммунитет пациента был сильно ослаблен из-за бессонных ночей после рождения ребенка, а его привычка нюхать грязные носки усугубила ситуацию, поскольку осевшие на них споры грибка попали в легкие и там проросли.
В настоящий момент мужчина чувствует себя лучше, хотя еще очень слаб.
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