Новая украинская церковь откажется от юлианского календаря

Митрополит Епифаний, который недавно возглавил новую украинскую церковь, допустил переход с юлианского календаря на григорианский. Конечно, изменение даты празднования, например, Рождества с 7 января на 25 декабря народ не поймет, уверен религиозный деятель. Поэтому реформа будет проводиться постепенно, сообщает агентство "Интерфакс".

Хотя это не первостепенная задача, уточнил Епифаний. Сначала нужно будет завершить полное объединение и создать фактически новую структуру.

Стоит отметить, что Константинопольский патриархат живет по григорианскому календарю, в то время как Русская Православная Церковь – по юлианскому.