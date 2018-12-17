США не исключили новых санкций против России за инцидент в Керченском проливе

Вашингтон не исключает введения новых санкций против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе, в том числе закрытие портов США и ЕС для судов РФ.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер​​​, выступая в Брюсселе на пресс-конференции.

По его словам, вначале американцы хотят проконсультироваться по этому вопросу со своими европейскими партнерами, в частности, с Германией и Францией.

Волкер подчеркнул, что не исключает того, что санкции в отношении России будут приняты в течение месяца-двух. Среди мер в отношении РФ, по словам спецпредставителя, может быть использовано предложение президента Украины Петра Порошенко – о закрытии европейских и американских портов для российских судов.

25 ноября 2018 года три военно-морских корабля Украины попытались прорваться из Черного в Азовское море через Керченский пролив без соответствующего разрешения российской стороны. В итоге они были задержаны, а экипажи арестованы в рамках уголовного дела о нарушении госграницы РФ.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, подчеркнув, что ею руководили двое сотрудников службы безопасности Украины, которые осуществляли прорыв для поднятия низкого рейтинга действующего президента Украины в преддверии выборов.