Звуки из гроба развернули похоронную процессию от кладбища в больницу

В Аргентине церемонию похорон 65-летней женщины остановили после того, как из гроба послышались звуки, похожие на стоны.

Родственники потребовали от водителя катафалка вместо кладбища ехать в ближайшую больницу.

Однако там врачи констатировали: женщина мертва как минимум сутки, а причиной странных звуков могли стать либо газы, выходившие из тела умершей, либо окоченевшие голосовые связки, передает РИА Новости.