В центре Москвы пожар охватил здание кафе

Старое трехэтажное здание, в котором располагается, в том числе, кафе, загорелось в центре Москвы по адресу Сретенка, 24.

Как передает "Интерфаксу" об этом общественность проинформировал осведомленный источник в экстренных службах города, подчеркнув, что по предварительным данным, очаг находится в вентиляции здания, наблюдается сильное задымление.

Проводится эвакуация людей, в том числе из кафе на первом этаже дома. На месте ЧП создан штаб пожаротушения.