Мэй назвала дату голосования по Brexit

Британский парламент проведет дебаты, посвященные сделке с Евросоюзом по Brexit, после 7 января, а само голосование состоится на неделе после 14 января, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Глава правительства уточнила, что если парламент отвергнет предложение, то другой сделки уже не будет, пишет агентство ТАСС.

Голосование было намечено на 11 декабря, однако Мэй решила перенести его, так как в палате представителей мало кто поддерживает сделку с ЕС.

Напомним, выход Британии из Евросоюза намечен на март 2019 года. После чего начнется переходный период, который завершится в конце 2020 года.