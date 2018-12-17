Фото Овечкина с Кубком Стэнли запрещено из-за пикантности
Фотография нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, на которой россиянин лежит в кровати в Кубком Стэнли сразу после его завоевания, запрещена в американской соцсети Tumblr. Фотография попала в категорию "неприличное".
Дело в том, что с 17 декабря в компании ввели новые правила модерации содержащегося на сайте контента, сообщает Чемпионат.Com. Теперь соцсеть, которая ранее славилась тем, что на ней в свободном доступе были материалы категории 18+, будет скрывать любое фото или видео с намеком на "горяченькое" – на сайте будут включены дополнительные фильтры.
В Tumblr посчитали, что обошедший весь интернет снимок Ови как раз подпадает под категорию "Только для взрослых" и пометила его специальной "нецензурной" меткой, которая будет скрывать фото.
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