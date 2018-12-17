Академик Бокерия: хотелось бы показать реальные результаты комплексного подхода к формированию здорового образа жизни
В Минздраве РФ состоялось заседание оргкомитета очередного Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", который пройдет 29-31 мая 2019 года в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор". Центральной темой предстоящего форума станет "Здоровье и качество жизни граждан – в центре национальных целей и стратегических задач развития РФ на период до 2024 года".
Форум проводится с целью содействия органам власти, общественным организациям, бизнес-сообществу в реализации мер по достижению национальных целей в демографии, повышению уровня жизни граждан, созданию условий для физического и духовного развития каждого человека (на основе национальных проектов, разработанных в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2018 года N204).
"Я хотела бы отметить, что в 2019 году у нас будет особый форум, потому что он будет проходить в год начала реализации новых национальных проектов, которые предложил президент РФ Владимир Путин, и реализацию которых он будет контролировать. У нас два национальных проекта, касающихся непосредственно нашей совместной работы – это национальный проект "Здравоохранение" и национальный проект "Демография". И я очень рада, что и Минспорта, и Минсельхоз, и Минпросвещения, и Минкультуры, и Роспотребнадзор, и Минпромторг, все наши руководители академического сообщества участвуют в форуме", – сказала сопредседатель Оргкомитета форума, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Министр здравоохранения РФ сообщила, что в рамках федерального проекта "Формирование здорового образа жизни" Центры здоровья будут преобразованы в Центры общественного здоровья, основной задачей которых будет создание и реализации межведомственных программ: "Здоровое село", "Здоровый муниципалитет", "Здоровый город", "Здоровый регион".
"Межведомственность, которую мы сумели развить на федеральном уровне, должна тиражироваться, как эхо, на абсолютно все уровни системы. Если главы муниципалитетов и регионов, прочувствуют свою ответственность за главную задачу – сохранение человеческого потенциала в любом селе, в любом городе, тогда мы действительно все вместе добьемся успеха", — уверена Вероника Скворцова.
"Мероприятия форума традиционно носят очень профессиональный характер. В этой "связи, хотелось бы, чтобы участники форума повернулись в сторону большего практического применения поставленных задач. "Комплексный подход к вопросам формирования здорового образа жизни" — это не декларация, а реальные результаты, которые должны быть достигнуты", — заявил сопредседатель оргкомитета форума, президент Лиги здоровья нации, сопредседатель Лео Бокерия.
Организаторами форума выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ. Форум проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ, правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, ТПП РФ, ФНПР, РСПП, АСИ, правительства города Москвы и региональных администраций. Пленарное заседание форума пройдет по теме "Здоровье и качество жизни граждан — в центре национальных целей и стратегических задач развития РФ на период до 2024 года". Также на форуме состоятся межотраслевые конференции, научно-практические симпозиумы, лекции, мастер-классы.
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